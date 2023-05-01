(For Sale)
|Hplالواح كومباكت ضد المياة للتواصل : 01003363911 Egystone.me@gmail.com العنوان: 15طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة ,القاهرة ,مصر
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|bassantegystone
|Telephone:
|01003363911
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|Location:
|استخدامات الكوريان واجهات المعارض والمتاجر ووحدات العرض…. وغيرها كونترات الاستقبال للفنادق والبنوك والمستشفيات والقرى السياحية….وغيرها تجاليد غرف العمليات أو الأماكن الجراحيه والطبيه بالمستشفيات ….وغيرها ارضيات المصاعد والمراكب النيليه تنفيذ قرص الترا- حي النزهة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|1/5/2023
|Ad Number:
|2180355
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound