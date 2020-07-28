Hospital Uniforms

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تفاصيل الإعلان
Hospital Uniforms شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس ومستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخارجية نقوم بتوريد مستلزمات طبية ديسبوسبل (استخدام مرة واحدة ) داخل حجرة العمليات وخارجها والعناية المركزة والأماكن المعقمة ويتم تنفيذ الموديلات والتفصيل حسب رغبة العميل ومتخصصون فى تصنيع اليونيفورم الطبي الخاص بالمستشفيات شركة السلام للملابس الطبية الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين تليفون / 01102226499-33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226499

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/7/2020
رقم الإعلان: 2063979
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصانع اليونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

مصانع اليونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع اليونيفورم فى مصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم عمال نظافه للبيع يونيفورم خدم فى مصر شركة 3A لليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: ابرون مطاعم - مرايل جلد - في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - مرايل جلد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - مرايل جلد 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/7/2020
صورة الاعلان: كمامات يمكن استخدامها اكثر من مرة - في الجيزة مصر

كمامات يمكن استخدامها اكثر من مرة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات يمكن استخدامها اكثر من مرة 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم رجالى - في الجيزة مصر

يونيفورم رجالى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم رجالى 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/7/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - زى طبى 01200561116 مصنع يونيفورم طبى بمصر ملابس طاقم المستشفى شركة 3A لليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدر.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ملابس عمال المصانع زى موحد للمصان.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات زي رياض الاطفال .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم الطباخين - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الطباخين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الطباخين 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: ارواب التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ارواب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور ارواب التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/7/2020
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