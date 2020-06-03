HEETS تلتزم الجملة Iqos على أساس مستمر

(للبيع)
|شركة "TOV STIKHITS KOM" تبيع أصابع التبغ بالجملة بشكل مستمر! عصي التبغ المتاحة للسوق الأوكراني مع رسوم المكوس (7 الأذواق) ، لسوق كازاخستان بدون رسوم المكوس (7 الأذواق) ، للسوق الروسية بدون ضريبة المكوس (11 الأذواق). مجموعة أذواق Stik Heets Iqos ترضي أي عميل: Heets Silver Selection هو مزيج بسيط وخفيف من نكهة مزيج التبغ المختار. Heets Bronze Label - مزيج جديد تمامًا ، يتم الجمع بين نكهة التبغ بمهارة مع الكاكاو والفواكه المجففة. العصي Purple Label – إنه مزيج جريء من المذاق الذي لا ينسى والرائحة الغ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Андрей
|التليفون:
|447384477840
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|العنوان:
|- Colonia
Colonia - أورجواي
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8 دولار
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060183
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