HEETS تلتزم الجملة Iqos على أساس مستمر

شركة "TOV STIKHITS KOM" تبيع أصابع التبغ بالجملة بشكل مستمر! عصي التبغ المتاحة للسوق الأوكراني مع رسوم المكوس (7 الأذواق) ، لسوق كازاخستان بدون رسوم المكوس (7 الأذواق) ، للسوق الروسية بدون ضريبة المكوس (11 الأذواق). مجموعة أذواق Stik Heets Iqos ترضي أي عميل: Heets Silver Selection هو مزيج بسيط وخفيف من نكهة مزيج التبغ المختار. Heets Bronze Label - مزيج جديد تمامًا ، يتم الجمع بين نكهة التبغ بمهارة مع الكاكاو والفواكه المجففة. العصي Purple Label – إنه مزيج جريء من المذاق الذي لا ينسى والرائحة الغ