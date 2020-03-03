GhKh - عالم التقنية من نحن منشأة تهتم بكل ماهو جديد في عالم التقنية بجودة ومواصفات عالية. خدماتنا توريد وتركيب الانظمة الامنية من كاميرات المراقبة بجميع انواعها، والابواب الذكية، أنظمة الدخول والخروج، وانظمة الحضور والانصراف، واجهزة الكشف، كما يتوفر لدينا انظمة التتبع، والسنترالات، والشبكات السلكية واللاسلكية. كاميرات،مراقبة امنيه،سنترالات،كاميرات خارجيه،كاميرات لاسلكيه،انظمه اتصال ،صيانة، كاميرات واي فاي، اجهزه تتبع،بصمه،شبكات ، صوتيات ، انتركم ، الرياض /