تم اختبار GARD PX للاستخدام المتواصل على الأقل 4،000،000 و 10،000،000 دورة مستقيمه. فهي حل مثالي للاستخدام القياسي والعمل الشاق مناسبة للسياقات كثيفة العمل ، وهي مناسبة أيضا لأنظمة وقوف السيارات مع أداء عالي السرعة لسرعة فتح وإغلاق مع وجود مؤشر LED أحمر / أخضر على التاج وعلى ذراع الرافعة كإشارة مرور. بطول زراع يصل إلى 4 أمتار يمكنك أيضًا إضافة مجموعة مفصلية لتكون كذلك متاحه للتركيب في المناطق ذات الارتفاع المحدود مع محرك بتكنولوجيا الفرش يسمح بالمتانة والكفاءة والدقة في الحركة01118455507