(للبيع)
|تم اختبار GARD PX للاستخدام المتواصل على الأقل 4،000،000 و 10،000،000 دورة مستقيمه. فهي حل مثالي للاستخدام القياسي والعمل الشاق مناسبة للسياقات كثيفة العمل ، وهي مناسبة أيضا لأنظمة وقوف السيارات مع أداء عالي السرعة لسرعة فتح وإغلاق مع وجود مؤشر LED أحمر / أخضر على التاج وعلى ذراع الرافعة كإشارة مرور. بطول زراع يصل إلى 4 أمتار يمكنك أيضًا إضافة مجموعة مفصلية لتكون كذلك متاحه للتركيب في المناطق ذات الارتفاع المحدود مع محرك بتكنولوجيا الفرش يسمح بالمتانة والكفاءة والدقة في الحركة01118455507
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102349
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه