(للبيع)
|For sale, villa view two streets Rifa Sharjah consists of two parts :- The first section is :- 3 rooms big big hall Majlis Kitchen big Maids room. Parking for more than 6 cars Space land can be a garden The second section consists of: 3 rooms big Hall big Kitchen big Parking Garden 14,700 feet Price 1.5 million Dirhams Near the mosque And near Sheikh Mohammed Bin Zayed Street Which makes it easy to get to Dubai quickly. AL JADWL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For sale, villa view two streets Rifa Sharjah 14700 ft2 price 1.5 million- Al Rifa
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065058
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