For sale very spacious villa in al nekhailat sharjah 2.6 million

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
For sale very spacious villa in al nekhailat sharjah 2.6 million 11 bed rooms 5 bath rooms 3 kitchen plot area 750 m2 0524297621 للبيع فيلا واسعة جدا جدا فى النخيلات الشارقة تتكون من:- 11 غرفة كبيرة 5 حمامات 3 مطابخ مساحة الارض 750 متر مربع 2600000 درهم 0524297621 AL JADWAL REAL ESTATE
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal
التليفون: 0524297621

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العنوان: For sale very spacious villa in al nekhailat sharjah 2.6 million- Al Nekhailat
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,600,000 درهم
تاريخ الإعلان: 23/7/2020
رقم الإعلان: 2063723
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