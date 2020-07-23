(للبيع)
|For sale very spacious villa in al nekhailat sharjah 2.6 million 11 bed rooms 5 bath rooms 3 kitchen plot area 750 m2 0524297621 للبيع فيلا واسعة جدا جدا فى النخيلات الشارقة تتكون من:- 11 غرفة كبيرة 5 حمامات 3 مطابخ مساحة الارض 750 متر مربع 2600000 درهم 0524297621 AL JADWAL REAL ESTATE
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For sale very spacious villa in al nekhailat sharjah 2.6 million- Al Nekhailat
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063723
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