(للبيع)
|for sale popular house in al nasserya consists of : 3 bed rooms big hall big majlis 4 bathrooms specious very neat super lux in side area 2000 ft2 price 700000 dhs ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For sale popular house good condition in al nasserya sharjah 700000 dhs- Al Nasserya
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064280
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