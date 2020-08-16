(للبيع)
|For sale land in the industrial Al Saja 10 thousand feet - king - second piece of the street continent next to it land built services available - land empty unbuilt - required 390 negotiable . For sale land in the Al Saja area of 9000 feet required 380 negotiable . for sale labor camp in Al Saja Sharjah consists of:- 52 rooms Room for 6 people 6 Kitchens 30 bathrooms Two shops Area: 20,000 square feet 5 million negotiable required .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Al Jadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For sale land, lapor camp and warehouses in Al saja Sharjah- Al Sajaa
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|380,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065152
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