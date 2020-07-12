(للبيع)
|For sale land in al jazzat sharjah area 5610 ft2 price 650000 DHS AL JADWAL REAL ESTATE للبيع ارض سكنية فى الجزات الشارقة مساحة 5610 قدم مربع السعر 650000 درهم قابل للتفاوض الجدول للوساطة العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|For sale land in al jazzat sharjah 650000 Negotiable- al jazzat
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063128
(للإيجار)- في الشارقة الإمارات
500,000 درهم
590,000 درهم
750,000 درهم
1,350,000 درهم
800,000 درهم