For sale building 21 studio and 4 shop muilllah sharjah price 3.6 million

(للبيع)
|For sale building in muilllah sharjah consists of :- 21 studio 4 shop price 3.6 million rented all expect 3 studios call 0524297621 AL JADWAL REAL ESTATE للبيع بناية فى مويلح الشارقة 21 استوديو 4 محلات السع 3.6 مليون قابل للتفاوض البناية مؤجرة بالكامل ما عدا 3 استوديوهات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For sale building 21 studio and 4 shop muilllah,3.6 million- Muwaileh
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,600,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063528
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