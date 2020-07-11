For sale building 21 studio and 4 shop muilllah sharjah price 3.6 million

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
For sale building in muilllah sharjah consists of :- 21 studio 4 shop price 3.6 million rented all expect 3 studios call 0524297621 AL JADWAL REAL ESTATE للبيع بناية فى مويلح الشارقة 21 استوديو 4 محلات السع 3.6 مليون قابل للتفاوض البناية مؤجرة بالكامل ما عدا 3 استوديوهات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal
التليفون: 0524297621

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العنوان: For sale building 21 studio and 4 shop muilllah,3.6 million- Muwaileh
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,600,000 درهم
تاريخ الإعلان: 22/7/2020
رقم الإعلان: 2063528
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