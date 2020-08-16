For sale a very spacious villa in Helwan Sharjah 16000 ft2 price 2.8Milin

(للبيع)
|For sale a villa in Helwan Sharjah consisting of: - 2 large halls 1 spacious living room 1 special dining room 2 spacious kitchens 4 spacious bathrooms 4 bedrooms of different sizes Supplements 1 laundry room 1 large kitchen Store 1 maids room + bathroom 1 driver's room + bathroom + kitchen 1 guard room + bathroom 1 large storage room Big garden Land area: 16,000 square feet Price: AED 2,800,000 AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For sale a very spacious villa in Helwan Sharjah 16000 ft2 price 2.8 million- Halwan Suburb
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,800,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065173
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