For sale a spacious villa 10,000 ft2 BARASHI SHARJAH PRICE 2.1 mil

(للبيع)
|For sale a spacious villa 10,000 ft2 Sharjah consists of:- 5 master rooms Hall big Majlis big Kitchen very spacious Villa extension consists of a maid's room, driver and large kitchen and bathroom Construction age 7 years only Required 2 .1 MILLION AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ALjdwal
|التليفون:
|0524297621
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|For sale a spacious villa 10,000 ft2 BARASHI SHARJAH PRICE 2.1 million- 2100000
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,100,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064384
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
700,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,300,000 درهم
2,600,000 درهم
2,600,000 درهم
900,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
900,000 درهم
1,550,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
985,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,400,000 درهم
75,000 درهم
(للإيجار)- في الشارقة الإمارات
100,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,500,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,200,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,200,000 درهم
2,500,000 درهم