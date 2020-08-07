For sale a spacious house & excellent finishing 12000 ft2 in Rifaa Sharjah

(للبيع)
|For sale a spacious house and excellent finishing in Rifaa Sharjah consists of: - 5 bedrooms, 2 of which are master Large separate council Big Hall Majlis Big It's a car umbrella. big rest area Area: 12,000 feet Price: 1,650,000 negotiable AL JADWAL REAL ESTATE
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Al JAdwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For sale a spacious house and excellent finishing 12000 ft2 in Rifaa Sharjah 1.65 million negotiable- Al Rifa
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,650,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064587
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