(للبيع)
|For sale a large villa in Al Quoz Sharjah It consists of a ground floor and the first The ground. Two master rooms Large hall maids room Kitchen large First floor Two master rooms Store A large hall divided by part of a room and a balcony. outside majlis. 2 bathrooms space area Nator room with kitchen and bathroom Central A/C except for the external majlis Area 7499 ft Price 1,700,000 AED ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For sale a large villa in Al Quoz Sharjah price 1.7 million- AL GOAZ
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,700,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065372
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