(للبيع)
|For sale a spacious villa finishing high quality consisting of:- - 3 bedrooms. - Maid's room. - 4 bathrooms. - Big hall. - A place to eat. - Private garden. - 2 covered parking. - Villa area: 2,230 sqft. - Price 1.400,000 AED negotiable tel: 052/4279621 AL JADWAL REAL ESTATE is proud to present this 3 Bedroom Villa in Nasma Residences located in Sharjah. The villa is ready to move in to with a good Payment Plan
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|For sale 3BR villa in Nasma residence, al-Tay, Sharjah price AED 1400000- yal ta
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062809
75,000 درهم
(للإيجار)- في الشارقة الإمارات
100,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,500,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,200,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,200,000 درهم
2,500,000 درهم
1,500,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,200,000 درهم
2,500,000 درهم
2,500,000 درهم
1,300,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,650,000 درهم
1,500,000 درهم
2 درهم
2 درهم