(للإيجار)
|For Rent apartment consists of: 2 bed rooms big hall 2 spacious bathroom kitchen balcony area 1142 ft2 price 90000 DHS yearly AL JADWAL REAL ESTATE PERMIT 1562360395
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For rent spacious 2 bed rooms Hotel Apartment Burj Khalifa down town dubai price 90000 DHS YEARLY- downtown
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063043
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