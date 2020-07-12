For rent Spacious Villa and good view 7000 sqft in Al Jazzat Sharjah 100

(للإيجار)
|Contact with abo moaz 0524297621 For rent Spacious Villa and good view consist of: 5 bed rooms, big hall 6 Bathrooms big kitchen big majlis big garage attachement consists of :- big hall+kitchen+bathroom Area: 7000 Sqft Price; 100000 DHS Negotiable ALJADWAL REAL ESTATE
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For rent Spacious Villa and good view 7000 sqft in Al Jazzat Sharjah 100000 DHS Negotiable available- al jazzat
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062774
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