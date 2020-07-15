For Sale land 12905 ft2 in Jumeirah 1 dubai price 10 million negotiable

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تفاصيل الإعلان
contact with abu moaz 0524297621 for sale land in Jumeirah 1 dubai 12905 ft2 10million negotiable al Jadwal real state
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal
التليفون: 0524297621

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العنوان: For Sale land 12905 ft2 in Jumeirah 1 dubai price 10 million negotiable- jumeirah 1
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063038
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