(للبيع)
|contact with abu moaz 0524297621 for sale land in Jumeirah 1 dubai 12905 ft2 10million negotiable al Jadwal real state
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For Sale land 12905 ft2 in Jumeirah 1 dubai price 10 million negotiable- jumeirah 1
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063038
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