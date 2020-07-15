For Sale a land Area 14444 G+4 in Saih Suaib 1 Jabal Ali Hills 6.3 million

(للبيع)
|Call Abu Moad 0524297621 For sale commercial land in Saih Shuaib 1, Jebel Ali Hills special location HOTEL APARTMENTS 14,444 square feet Price 6300000 AED ALJADWAL REAL ESTATE PERMIT 0308788076
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|You want to buy land in Saih Suaib 1 Jabal on the Hills 6.3 million AED- Jebel Ali Hills
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,300,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063024
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