For Sale a land Area 14444 G+4 in Saih Suaib 1 Jabal Ali Hills 6.3 million

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تفاصيل الإعلان
Call Abu Moad 0524297621 For sale commercial land in Saih Shuaib 1, Jebel Ali Hills special location HOTEL APARTMENTS 14,444 square feet Price 6300000 AED ALJADWAL REAL ESTATE PERMIT 0308788076
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal
التليفون: 0524297621

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العنوان: You want to buy land in Saih Suaib 1 Jabal on the Hills 6.3 million AED- Jebel Ali Hills
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,300,000 درهم
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063024
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