For Rent spacious flat in England cluster International city DUBAI 27000

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (دبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
For Rent spacious flat consist of : 1bed room 2 bathroom Big hall Big kitchen PRICE 27000 DHS permit 0175107606 ORN :23461 Br.No. 45618 0589073957 ALJADWAL REAL ESTATE
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal
التليفون: 0524297621

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: For Rent spacious flat in England cluster International city DUBAI 27000 DHS with one month free- international city
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 27,000 درهم
تاريخ الإعلان: 12/7/2020
رقم الإعلان: 2062755
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: For Rent spacious flat in England cluster International city DUBAI 27000 - في دبي الإمارات

For Rent spacious flat in England cluster International city DUBAI 27000

(للإيجار)

- في دبي الإمارات

For Rent spacious flat in England cluster International city DUBAI 27000 DHS with one month free For.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

27,000 درهم

4/7/2020
صورة الاعلان: للبيع شقة غرفة وصالة فى الورسان الاولى الاننترناشونال قسط طويل المدى - في دبي الإمارات

للبيع شقة غرفة وصالة فى الورسان الاولى الاننترناشونال قسط طويل المدى

(للبيع)

- في دبي الإمارات

للبيع شقة واسعة آل وارسان أول مدينة عالمية دبي تتكون من:- غرفة نوم واحدة مطبخ واسع حمامين صالة واسع.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

485,000 درهم

2/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager