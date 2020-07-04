(للإيجار)
|For Rent spacious flat consist of : 1bed room 2 bathroom Big hall Big kitchen PRICE 27000 DHS permit 0175107606 ORN :23461 Br.No. 45618 0589073957 ALJADWAL REAL ESTATE
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For Rent spacious flat in England cluster International city DUBAI 27000 DHS with one month free- international city
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|27,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062755
(للإيجار)- في دبي الإمارات
27,000 درهم
485,000 درهم