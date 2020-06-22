F6 carجهاز كشف اعطال السيارات احدث اجهزة التشخيص المدمجة التى تعمل تحت احدث اصدارات نظام تشغيل الاندوريد و الذى يقدم نظام تشخيص متكامل مزود بتقنية الواى فاى و البلوتوث بمقدم 3250جنية فقط اتصل الان: 01033340606 يتميز بتصميم مقاوم للماء – مضاد للخدش – مقاوم للانزلاق – مقاوم للزيوت و الشحوم الجهاز يغطى معظم موديلات السيارات على مستوى العالم ) امريكا - اوربا – اسيا ( الجهاز يدعم بقوة كافة وظائف التشخيص الاساسية و الوظائف الخاصة و الصيانة – الدعم عن بعد – التحديث عبر الانترنت