(للبيع)
|F6 carجهاز كشف اعطال السيارات احدث اجهزة التشخيص المدمجة التى تعمل تحت احدث اصدارات نظام تشغيل الاندوريد و الذى يقدم نظام تشخيص متكامل مزود بتقنية الواى فاى و البلوتوث بمقدم 3250جنية فقط اتصل الان: 01033340606 يتميز بتصميم مقاوم للماء – مضاد للخدش – مقاوم للانزلاق – مقاوم للزيوت و الشحوم الجهاز يغطى معظم موديلات السيارات على مستوى العالم ) امريكا - اوربا – اسيا ( الجهاز يدعم بقوة كافة وظائف التشخيص الاساسية و الوظائف الخاصة و الصيانة – الدعم عن بعد – التحديث عبر الانترنت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|protec
|التليفون:
|01033340606
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|العنوان:
|51س حدائق الأهرام-الجيزة- حدائق الأهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062805
100 يورو
100 يورو
100 يورو
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