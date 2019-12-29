Echo80 قياس الضغط الديجيتال

Echo80 جهاز قياس الضغط (يتواجد مع المريض) يقيس الضغط على مدار48 ساعه. حجمه صغير شاشته كبيره يقيس (النبض -نسبة الاوكسجين في الدم) مناسب لجميع الاعمار للمزيد عن الاتصال على : mobile: 01093675454 tell: 27740444/