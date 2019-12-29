Echo80 قياس الضغط الديجيتال

(للبيع)
|Echo80 جهاز قياس الضغط (يتواجد مع المريض) يقيس الضغط على مدار48 ساعه. حجمه صغير شاشته كبيره يقيس (النبض -نسبة الاوكسجين في الدم) مناسب لجميع الاعمار للمزيد عن الاتصال على : mobile: 01093675454 tell: 27740444/
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ميدتك جروب (توريدات طبيه)
|التليفون:
|01093675454
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|العنوان:
|116ش عثمان بن عفان من ميدان تريانف عمارة بنك عوده رقم 513- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046927
15 جنيه
10 جنيه
15 جنيه
10 جنيه
15 جنيه
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