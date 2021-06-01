Diamond Tower New Capital | اسعار دايموند تاور بالعاصمة الإدارية

(للبيع)
|Diamond tower new capital دايموند تاور بالعاصمة الإدارية الجديدة هو أحدث مشروعات شركة ERD Development أفضل موقع بالداون تاون …منطقة الأبراج تقع فى وسط جميع المعالم المتميزة فى الداون تاون وبإطلالة على أكبر شوارع رئيسية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|newcapital- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095783
11,762 جنيه
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875,000 جنيه