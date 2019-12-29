Defi Xpress جهاز الصدمات الكهربائيه التلقائي

(للبيع)
|Defi Xpress جهاز الصدمات الكهربائيه يعمل بوجده عاليه وتقنيه حديثه وهو جهاز بموصفات عالميه جهاز defi x press ويعرض رسم القلب وبه برنتر للمزيد عن مميزات الجهاز وخصائصه الاتصال على 01093675454 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ميدتك جروب (توريدات طبيه)
|التليفون:
|01093675454
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|العنوان:
|116ش عثمان بن عفان من ميدان تريانف عمارة بنك عوده رقم 513- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046930
10 جنيه
10 جنيه
15 جنيه
10 جنيه
15 جنيه
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