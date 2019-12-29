Defi Xpress جهاز الصدمات الكهربائيه التلقائي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Defi Xpress جهاز الصدمات الكهربائيه التلقائي - في القاهرة مصر

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Defi Xpress جهاز الصدمات الكهربائيه يعمل بوجده عاليه وتقنيه حديثه وهو جهاز بموصفات عالميه جهاز defi x press ويعرض رسم القلب وبه برنتر للمزيد عن مميزات الجهاز وخصائصه الاتصال على 01093675454 /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ميدتك جروب (توريدات طبيه)
التليفون: 01093675454

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 116ش عثمان بن عفان من ميدان تريانف عمارة بنك عوده رقم 513- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046930
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