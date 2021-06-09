DELL INSPIRON 3542 برسيسور :CORE I5 4200U جيل رابع ( استيراااد )

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: DELL INSPIRON 3542 برسيسور :CORE I5 4200U جيل رابع ( استيراااد ) - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

وبيشغل جميع برامج الفوتوشوب العاليه بكفاءه وشكله شيك النوع: DELL INSPIRON 3542 برسيسور :CORE I5 4200U جيل رابع رمات : 8 جيجا DDR3 // هارد : 500 SATA ,,وايرلس, واي فاي . دي في دي رايتر كارت الشاشه : ب2 كارت شاشه الاول انتل 1 جيجا اب تو 2 جيجا والثاني : NVIDIA G. F GT 820 M ديكتف 2 جيجا اب تو6 جيجا . بيشغل ال 3D بكفاءه عاليه وبيشغل العاب 2019 و 2020 للجرفك العالي جدااا ولمهندسين الفوتوشوب والاوتكاد شاشه : 15.6 بوصه FULL HD بطاريه : تصمد معاك شغل على الاقل 2 ساعة السعر 6200
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصطفى
التليفون: 01016427809

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/6/2021
رقم الإعلان: 2096524
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع شقة بالورديان الشاملة

للبيع شقة بالورديان الشاملة

(للبيع)

شقة للبيع المكان الورديان الشاملة الدور الثاني عشر وليس الأخير المساحة 90 متر علي الطوب الشقة ثلا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: شقة تشطيب لوكس إيجار قانون جديد

شقة تشطيب لوكس إيجار قانون جديد

(للإيجار)

برج حديث،الدور الخامس،حجرتان و صالة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم )

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع بفيو رائع علي البحر في موسي كوست

شالية للبيع بفيو رائع علي البحر في موسي كوست

(للبيع)

استمتع بجو البحر ولمه العيلة وامتلك شاليهك في موسي كوست مساحة 90 م ( 2 غرفه + 2 حمام + رسبيشن + مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: مصنع غذائى 370م للبيع

مصنع غذائى 370م للبيع

(للبيع)

مصنع غذائى 370م للبيع ببرج العرب سعر نهائى مليون و400 الف 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

9/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك شاليهك ع البحر وبفيو ع حمام سباحة فى لاسيرينا باى

امتلك شاليهك ع البحر وبفيو ع حمام سباحة فى لاسيرينا باى

(للبيع)

بفيو ع حمام سباحة امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى وقضى احلى الاوقات مع اولادك واستمتع باجمل بحر صافى وش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: ع اجمل بحر صافى امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر

ع اجمل بحر صافى امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر

(للبيع)

شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر ع اجمل بحر صافى وقريب من كل خدماتك اللى بتحبها كافيهات واكوا بارك و ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

شركة يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: لرفاهية ملهاش مثيل امتلك شاليهك بالتقسيط فى العين السخنة

لرفاهية ملهاش مثيل امتلك شاليهك بالتقسيط فى العين السخنة

(للبيع)

عيش الرفاهية مع اولادك والناس اللى بتحبهم فى عين هيلز وسط افضل الخدمات وباجمل فيو ع كريستال لاجون ش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

163,000 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: ع بعد 60 دقيقة امتلك شاليهك فى عين هيلز

ع بعد 60 دقيقة امتلك شاليهك فى عين هيلز

(للتقسيط)

ع بعد 60 دقيقة بس امتلك شاليهك فى عين هيلز السخنة يعنى مش هتاخد وقت فى الطريق و هتستمتع بكل الخدما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

280,000 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: صيدلية للايجار شارع رئيسى بالهرم بجوار عيادات

صيدلية للايجار شارع رئيسى بالهرم بجوار عيادات

(للإيجار)

صيدلية 60م تشطيب حديث ومغلقة ايجار 15 ألف المدة 7 سنوات فوقها عيادة وبعدها مستشفى ومجمع عيادات مو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر في أحمد فخري الرئيسي مكونه من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

550 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: شقة لقطة للبيع بسعر مميز وبأرقى شوارع زهراء المعادي

شقة لقطة للبيع بسعر مميز وبأرقى شوارع زهراء المعادي

(للبيع)

مساحة 150م 3غرف 2حمام ريسيبشن 3قطع تشطيب الترا لوكس مستويين من المالك مباشرتاً ببرج فاخر 12 دور و 2 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager