DELL INSPIRON 3542 برسيسور :CORE I5 4200U جيل رابع ( استيراااد )

وبيشغل جميع برامج الفوتوشوب العاليه بكفاءه وشكله شيك النوع: DELL INSPIRON 3542 برسيسور :CORE I5 4200U جيل رابع رمات : 8 جيجا DDR3 // هارد : 500 SATA ,,وايرلس, واي فاي . دي في دي رايتر كارت الشاشه : ب2 كارت شاشه الاول انتل 1 جيجا اب تو 2 جيجا والثاني : NVIDIA G. F GT 820 M ديكتف 2 جيجا اب تو6 جيجا . بيشغل ال 3D بكفاءه عاليه وبيشغل العاب 2019 و 2020 للجرفك العالي جدااا ولمهندسين الفوتوشوب والاوتكاد شاشه : 15.6 بوصه FULL HD بطاريه : تصمد معاك شغل على الاقل 2 ساعة السعر 6200