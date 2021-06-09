DELL INSPIRON 3542 برسيسور :CORE I5 4200U جيل رابع ( استيراااد )

(للبيع)
|وبيشغل جميع برامج الفوتوشوب العاليه بكفاءه وشكله شيك النوع: DELL INSPIRON 3542 برسيسور :CORE I5 4200U جيل رابع رمات : 8 جيجا DDR3 // هارد : 500 SATA ,,وايرلس, واي فاي . دي في دي رايتر كارت الشاشه : ب2 كارت شاشه الاول انتل 1 جيجا اب تو 2 جيجا والثاني : NVIDIA G. F GT 820 M ديكتف 2 جيجا اب تو6 جيجا . بيشغل ال 3D بكفاءه عاليه وبيشغل العاب 2019 و 2020 للجرفك العالي جدااا ولمهندسين الفوتوشوب والاوتكاد شاشه : 15.6 بوصه FULL HD بطاريه : تصمد معاك شغل على الاقل 2 ساعة السعر 6200
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى
|التليفون:
|01016427809
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|العنوان:
|- حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096524
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