DCB30 وحده استقبال اللٌيزرBOX CONTROL.

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: DCB30 وحده استقبال اللٌيزرBOX CONTROL. - في الشرقية مصر

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DCB30 وحده استقبال اللٌيزر BOX CONTROL. • دقة الكشف بالليٌزر وصندوق التحكم DCB30. • مزود بشاشه ديجيتال لقرائه جمٌع البيانات. • مزود بعداد للماسات بالملى ٌعمل أوتوماتيكيا. • التحكم بثلاث سرعات للصمام الهيدروليك اللولبً. • -1.5 ملم فً 511 متر- مدى كشف باللٌيزر ٌيصل إلى 5111 متر- حساس لضوء. 15سم الليٌزر بطول موجة 271 نانومتر- مع7 قنوات منفصلة مجموع أطوال القنوات: • باحث ذاتًى عن الاشارة. • مزودة بموصلات عسكرٌة ومقاومة لتسرب الماء والغبار. • مع أعلى قوة للكشف عن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المتحدة لمستلزمات استصلاح الارضي الزراعيه العاشر من رمضان مصرية سنتر1 - مدخل د - شقة 6 ت/01011188722 ت/01205546727
التليفون: +201011188722

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاشر من رمضان-الاردنية -المصرية سنتر 1 -مدخل د- شقة 6️- العاشر من رمضان مصرية سنتر1 - مدخل د - شقة 6 ت/01011188722 ت/01205546727
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 199,999 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100723
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