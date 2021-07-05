DCB30 وحده استقبال اللٌيزرBOX CONTROL.

(للبيع)
|DCB30 وحده استقبال اللٌيزر BOX CONTROL. • دقة الكشف بالليٌزر وصندوق التحكم DCB30. • مزود بشاشه ديجيتال لقرائه جمٌع البيانات. • مزود بعداد للماسات بالملى ٌعمل أوتوماتيكيا. • التحكم بثلاث سرعات للصمام الهيدروليك اللولبً. • -1.5 ملم فً 511 متر- مدى كشف باللٌيزر ٌيصل إلى 5111 متر- حساس لضوء. 15سم الليٌزر بطول موجة 271 نانومتر- مع7 قنوات منفصلة مجموع أطوال القنوات: • باحث ذاتًى عن الاشارة. • مزودة بموصلات عسكرٌة ومقاومة لتسرب الماء والغبار. • مع أعلى قوة للكشف عن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المتحدة لمستلزمات استصلاح الارضي الزراعيه العاشر من رمضان مصرية سنتر1 - مدخل د - شقة 6 ت/01011188722 ت/01205546727
|التليفون:
|+201011188722
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|العنوان:
|العاشر من رمضان-الاردنية -المصرية سنتر 1 -مدخل د- شقة 6️- العاشر من رمضان مصرية سنتر1 - مدخل د - شقة 6 ت/01011188722 ت/01205546727
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199,999 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100723
185,000 جنيه
99,999 جنيه
99,999 جنيه