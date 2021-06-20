DCB30 وحده استقبال اللٌيزرBOX CONTROL. • دقة الكشف بالليٌزر وصندوق التحكم DCB30. • مزود بشاشه ديجيتال لقرائه جمٌع البيانات. • مزود بعداد للماسات بالملى ٌعمل أوتوماتيكيا. • التحكم بثالث سرعات للصمام الهيدروليك اللولبً. • -1.5 ملم فً 511 متر- مدى كشف باللٌيزر ٌيصل إلى 5111 متر- حساس لضوء. 15سم الليٌزر بطول موجة 271 نانومتر- مع7 قنوات منفصلة مجموع أطوال القنوات: • باحث ذاتًى عن الاشارة. • مزودة بموصلات عسكرٌة ومقاومة لتسرب الماء والغبار. • مع أعلى قوة للكشف عن اللٌيزر عن جمٌيع أجهزة الكشف