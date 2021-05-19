D-bay North coast

(للبيع)
|D-BAY في الكيلو 165 بعد مراسي ب 15 km يوجد كلوب هاوسز و جولف كارز و لاجوونز يوجد انظمة دفع مختلفة و تسهيلات مختلفة و مقدميبدا من 200000 و اقساط تصل ل 8 سنين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Tatweer Misr
|التليفون:
|01123925720-01050800667
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|العنوان:
|في الكيلو 165- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095088
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