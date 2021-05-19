D-bay North coast

D-BAY في الكيلو 165 بعد مراسي ب 15 km يوجد كلوب هاوسز و جولف كارز و لاجوونز يوجد انظمة دفع مختلفة و تسهيلات مختلفة و مقدميبدا من 200000 و اقساط تصل ل 8 سنين