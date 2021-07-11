Call center agent

(فرصة عمل)
|كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الأجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الإنترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6 %- تامين صحي واجتماعي ) اختياري( – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات. كود:30102184
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099618
4,000 جنيه
اتصل
100 دولار
30 ريال
اتصل