Cali Coast Ras Elhekma – Maven Developments

(للبيع)
|Cali Coast Ras Elhekma قرية ميفن بالساحل الشمالي هى أحدث مشروعات شركة ميفن للتطوير العقاري تفاصيل الشركة المالكة ميفن للتطوير العقاري شركة MAVEN ملك الأستاذ محمد رشدي و الشركة الأمريكية RiverWards Group و هم من أفضل المتخصصين فى التطوير العقاري ولديهم سابقة أعمال مميزة فى الولايات المتحدة الأمريكية ولديها 10 مشروعات سكنية فى ولاية فلوريدا وحازت الشركة على أفضل مطور عقاري فى ولاية فلوريدا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|northcoast- northcoast
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095792
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295,000 جنيه