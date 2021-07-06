Besoin d'une femme de ménage ! Contactez-nous.

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Besoin d'une femme de ménage ! Contactez-nous. - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد العاملة التي تبحثون عنها و بنفس الموصفات التي تحبون إذا أردتم أي مساعدة نرحب بكم للتعامل مع شركتنا ماستر كونتاكت للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بنا على الرقم , 86 38 82 45 06
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Company Master Contact
التليفون: 0645823886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Hay Hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 22,000 درهم
تاريخ الإعلان: 6/7/2021
رقم الإعلان: 2099035
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عمل بدولة كندا

عمل بدولة كندا

(فرصة عمل)

تعلن شركة مستر كونتاكت عن افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا في كل ما يخص مجال الفندقة و المطاعم .
القسم: 

22,000 درهم

6/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم بالدارالبيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و ناد.
القسم: 

22,000 درهم

3/7/2021
صورة الاعلان: Besoin d'une femme de ménage ! Contactez-nous.

Besoin d'une femme de ménage ! Contactez-nous.

(فرصة عمل)

نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد الع.

اتصل

30/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم بالدارالبيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و ناد.
القسم: 

اتصل

30/6/2021
صورة الاعلان: عمل بدولة كندا

عمل بدولة كندا

(فرصة عمل)

تعلن شركة مستر كونتاكت عن افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا في كل ما يخص مجال الفندقة و المطاعم .
القسم: 

اتصل

30/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لمطعم فخم بالدارالبيضاء

مطلوب سطاف كامل لمطعم فخم بالدارالبيضاء

(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم بالدارالبيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و ناد.
القسم: 

2,000 درهم

26/6/2021
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صورة الاعلان: كوافيرات مغربيات جتهزات للاستقدام

كوافيرات مغربيات جتهزات للاستقدام

(طلب عمل)

جوهرة المغرب للاستقدام نامن لكم كوافيرات شاملات شعر و ميك اب أحدث التسريحات - سشوار - هاي لايت خصل ح.
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: حرفيون مغاربة جاهزون للاستقدام

حرفيون مغاربة جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)

جوهرة المغرب للاستقدام يتوفر لدينا امهر الحرفيين من المغرب وبخبرات احترافيه من كافة المهن الحرفيه مع.

اتصل

22/6/2021
صورة الاعلان: عمالة مغربية في مختلف التخصصات جاهزون للاستقدام

عمالة مغربية في مختلف التخصصات جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)

جوهرة المغرب للاستقدام للراغبين في استقدام اجود العمالة المغربية السادة / الشركات والمؤسسات التجارية.
القسم: 

اتصل

22/6/2021
صورة الاعلان: كوافيرة مغربيةابحث عن عمل بالخليج

كوافيرة مغربيةابحث عن عمل بالخليج

(طلب عمل)

كوافيرة مغربية تخصص شعر تجربة 7 سنوات سبق واشتغلت بالسعودية والامارات ابحث عن عمل في احدى دول الخليج.
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: عمالة مغربية جاهزة للاستقدام

عمالة مغربية جاهزة للاستقدام

(طلب عمل)

جوهرة المغرب للاستتقدام للراغبين في استقدام اجود العمالة المغربية السادة / الشركات والمؤسسات التجاري.
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: besoin d'une femme de ménage ! contactez-nous.

besoin d'une femme de ménage ! contactez-nous.

(فرص)

Master contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby Sit.

اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: موظفات مبيعات مغربيات جاهزات للعمل بدول الخليج

موظفات مبيعات مغربيات جاهزات للعمل بدول الخليج

(طلب عمل)

جوهرة اغلمغرب للاستقدام توفر من المغرب مندوبات ومندوبين مبيعات يتميزون بالمظهر الانيق والقدرة على ال.
القسم: 

اتصل

18/6/2021
صورة الاعلان: حرفيون مغاربة جاهزون للاستقدام

حرفيون مغاربة جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)

جوهرة المغرب للاستقدام يتوفر لدينا امهر الحرفيين من المغرب وبخبرات احترافيه من كافة المهن الحرفيه مع.

اتصل

17/6/2021
صورة الاعلان: شقة سياحية للبيع بدار بوعزة

شقة سياحية للبيع بدار بوعزة

(للبيع)

شقة للبيع ، وسط إقامة عصرية سياحية *بدار بوعزة* تبلغ مساحتها 95 متر مربع، مكونة من : 3 غرف و صالون.
القسم: 

اتصل

16/6/2021
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