besoin d'une femme de ménage ! contactez-nous.

(فرص)
|نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد العاملة التي تبحثون عنها و بنفس الموصفات التي تحبون إذا أردتم أي مساعدة نرحب بكم للتعامل مع شركتنا ماستر كونتاكت للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بنا على الرقم , 86 38 82 45 06
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Company Master Contact
|التليفون:
|0645823886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Hay Hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|22,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099035
22,000 درهم
22,000 درهم
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2,000 درهم
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