Besoin d'une femme de ménage ! Contactez-nous.

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد العاملة التي تبحثون عنها و بنفس الموصفات التي تحبون إذا أردتم أي مساعدة نرحب بكم للتعامل مع شركتنا ماستر كونتاكت للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بنا على الرقم , 86 38 82 45 06
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Master contact
التليفون: 0762436643

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - Casablanca
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/6/2021
رقم الإعلان: 2098446
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: besoin d'une femme de ménage ! contactez-nous. - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

besoin d'une femme de ménage ! contactez-nous.

(فرص)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

Master contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby Sit.

اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: besoin de femme de menage contactez nous - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

besoin de femme de menage contactez nous

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby master Sitter, Nou.

اتصل

22/5/2021
صورة الاعلان: Vous avez besoin d'une femme de ménage ? contactez nous - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

اتصل

7/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager