Beach hat للصيف من ماركة Guess الامريكية العالمية

(للبيع)
|استمتعي بالصيف والبحر مع طاقية البحر من ماركة guess واستمتعي بصيف رائع مع احدث التصميمات والماركات الامريكية من خلال هاتولنا للشراء والشحن من امريكا لمصر من كافة مواقع التسوق اون لاين من امريكا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hatolna
|التليفون:
|01018895594
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|العنوان:
|العنوان: 68 جوزيف تيتو- النزهة الجديدة- القاهرة- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060930
600 جنيه
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