Barrier Gate Italy

(للبيع)
|شركة SECURITY INNOVATION تقدم GARD GT من ابحاث شركة CAME الإيطالية ، تم إنشاء الحاجز المبتكر حديثًا لمداخل السيارات لتوفير أفضل تجربة أداء بدأ بالاضواء علي طول الزراع الواصل من 4 الي 8 امتار حتي نظام الفتح والاغلاق عن بعد . #Security_innovation Call us: 01016607336 01118455507
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
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|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102345
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه