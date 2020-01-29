Bag for women شنطة حريمي اللون

(للبيع)
|شنطة ماركة لاكوست حريمى لون اسود ذو شكل جذاب و انيق جودة عالية وارد الخارج عرض خاص - تمتع بخصم اضافى 10% عند الطلب يوجد الوان اخرى يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050946
440,000 جنيه
750,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,399 جنيه
390 جنيه
325 جنيه
425 جنيه
210 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل