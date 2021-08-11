(للبيع)
|BOLLARDS حواجز أتوماتيكية – موانع الاقتحام - حواجز امنية - حواجز امنية مشدده أفضل أنظمة الأمان العالية ، سنقوم بأستعراض الأعمدة المصممة والمصنعة من قبل Came Urbaco ، تمتثل الآن جميعها للحواجز القابلة للسحب والقابلة للإزالة والثابتة مما يسمح بتلبية المتطلبات الفنية لمعظم التكوينات. كما أثبتت أحدث المعايير الدولية واختبارات التصادم 01118455507
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102353
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه