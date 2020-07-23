(للبيع)
|Arabic 10 Beds, 5 Kitchen, 5000 Sqft villa for sale in Remla,Sharjah,Price 900,000.0 negotiable Arabic villa for sale in Remla, Call Abu Mouz: 0524297621 Rented 7500 per month , 10 rooms , 5kitchens , 8 washrooms , area 5000 Sqft Price 900,000.0 negotiable Al Jadwal Real Estate فيلا عربيه للبيع في الرمله الشارقه ، الفيلا تتكون من ١٠ غرف ، ٥ مطبخ ، و ٨ حمامات ، الفيلا مؤجره ب٧٥٠٠ درهم شهري ، مساحه الفيلا ٥٠٠٠ قدم مربع ، المبلغ المطلوب ٩٠٠ الف درهم قابل للتفاوض الجدول للو ساطة العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|Arabic 10 Beds, 5 Kitchen, 5000 Sqft villa for sale in Remla,Sharjah,Price 900,000.0 negotiable- Al Ramla
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063662
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