Arabic 10 Beds, 5 Kitchen, 5000 Sqft villa for sale in Remla,Sharjah,Price 900,000.0 negotiable Arabic villa for sale in Remla, Call Abu Mouz: 0524297621 Rented 7500 per month , 10 rooms , 5kitchens , 8 washrooms , area 5000 Sqft Price 900,000.0 negotiable Al Jadwal Real Estate فيلا عربيه للبيع في الرمله الشارقه ، الفيلا تتكون من ١٠ غرف ، ٥ مطبخ ، و ٨ حمامات ، الفيلا مؤجره ب٧٥٠٠ درهم شهري ، مساحه الفيلا ٥٠٠٠ قدم مربع ، المبلغ المطلوب ٩٠٠ الف درهم قابل للتفاوض الجدول للو ساطة العقارية