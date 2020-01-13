AquaStop فى غسالات اطباق كلوجمان الالمانية ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه اكبر تشكيلة لاجهزه المطبخ البلت ان-شفاطات- افران- مسطحات-تلاجات-غسالات-ميكرويف تقنية AquaStop فى غسالات اطباق كلوجمان الالمانية متشيليش هم تسريب المياه من الغسالة بعد كده مع تقنية AquaStop، فهي تضمن لك فصل تلقائي اذا حدث أي تسريب في المياه أثناء عملية التشغيل. AquaStop