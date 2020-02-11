Apple MacBook pro 2016

(للبيع)
|اكيد لما تحب تشتري Macbook pro هيكون من مكان مضمون وموثوق فيه زي i-Apple 2016 model- Touch Bar Mac Book pro ( Retina, 15-inch. - 2016) Processor 2.6 GHZ . Core i7 Memory 16 g DDr3 / Storage 256 g flash Graphic : 2g Radeon pro intel 1.5
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mariam
|التليفون:
|01275359067
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|العنوان:
|٣ ميدان الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|28,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052421
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