Apple MacBook pro 2016

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Apple MacBook pro 2016 - في الجيزة مصر

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اكيد لما تحب تشتري Macbook pro هيكون من مكان مضمون وموثوق فيه زي i-Apple 2016 model- Touch Bar Mac Book pro ( Retina, 15-inch. - 2016) Processor 2.6 GHZ . Core i7 Memory 16 g DDr3 / Storage 256 g flash Graphic : 2g Radeon pro intel 1.5
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mariam
التليفون: 01275359067

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العنوان: ٣ ميدان الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 28,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052421
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السعر
تاريخ الإعلان
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11/2/2020
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11/2/2020
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11/2/2020
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11/2/2020
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القسم: 

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11/2/2020
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(للبيع)

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11/2/2020
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11/2/2020
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القسم: 

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11/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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11/2/2020
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بتدور ع الامان ليك ولعيلتك تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

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القسم: 

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11/2/2020
صورة الاعلان: حج عام 1441 هجريا

حج عام 1441 هجريا

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#مكسيم_تورز #حج_عمره #عمره_عام_1441_هجريا بادر بحجز مكانك من الان لحجز الحج لعام 1441 هجريا مع مكسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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11/2/2020
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