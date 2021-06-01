Amazon Holding New Capital – البرج الوحيد أمام البرج الأيقوني

(للبيع)
|اسعارامازون هولدينج العاصمة الادارية حرصت الشركة على تقديم أسعار مناسبة لجميع العملاء تم فتح باب الحجز حيث أستثمارة الحجز للتجارى فى أمازون تاور من ١٠٠.٠٠٠. أستثمارة الحجز المكاتب الإدارىة من ٥٠.٠٠٠ يبدأ سعر المتر المكاتب الإدارية يبدأ من 35,000 تعرف على الاسعار فى أمازون هولدينج العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|newcapital- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095787
11,762 جنيه
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875,000 جنيه