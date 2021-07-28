AirPods Pro

ولفتره محدوده 👌😌 خصم وكمان ضمان عشان تبقي مطمن 👌🤗 مش بس كده لا كمان جراب هديه👌🤗 ‎نفس الأصلية بالضبط بنفس الخصائص والجودة وسعر 😉مناسب جدا ‎السماعه جودتها 100% من جوده الايربودز الاصليه 👌‎تدعم GPS ‎السماعه بتظهر علي الايفون pop up ‎يتم تسجيلها تلقائى على I Cloud ‎بتظهر نسبه شحن البوكس ونسبه شحن السماعات 😌👏‎بدون اى اضاءه ‎مزود بعازل للضوضاء مايك في كل سماعه بخاصية HD Clear عشان تنعزل عن العالم والدوشه 😊👌 ‎سينسور فصل عند وضعها او اخراجها من الاذن وشحن وايرليس وعزل الضوضاء وكل م