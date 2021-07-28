AirPods Pro

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تفاصيل الإعلان
ولفتره محدوده 👌😌 خصم وكمان ضمان عشان تبقي مطمن 👌🤗 مش بس كده لا كمان جراب هديه👌🤗 ‎نفس الأصلية بالضبط بنفس الخصائص والجودة وسعر 😉مناسب جدا ‎السماعه جودتها 100% من جوده الايربودز الاصليه 👌‎تدعم GPS ‎السماعه بتظهر علي الايفون pop up ‎يتم تسجيلها تلقائى على I Cloud ‎بتظهر نسبه شحن البوكس ونسبه شحن السماعات 😌👏‎بدون اى اضاءه ‎مزود بعازل للضوضاء مايك في كل سماعه بخاصية HD Clear عشان تنعزل عن العالم والدوشه 😊👌 ‎سينسور فصل عند وضعها او اخراجها من الاذن وشحن وايرليس وعزل الضوضاء وكل م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: score
التليفون: 01146681544

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيصل- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/7/2021
رقم الإعلان: 2100864
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصة سكن و استثمار حصرية امام #العاصمة_الادارية_الجديدة بسعر متر 2700 فقط!

فرصة سكن و استثمار حصرية امام #العاصمة_الادارية_الجديدة بسعر متر 2700 فقط!

(للبيع)

فرصة سكن و استثمار حصرية امام #العاصمة_الادارية_الجديدة بسعر متر 2700 فقط! مساحات تبدا من 135:250 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

432,000 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: شقه للايجار دار مصر القرنفل امام الرحاب

شقه للايجار دار مصر القرنفل امام الرحاب

(للإيجار)

شقه من المالك مبارا بدار مصر القرنفل /امام بوابه 22 الرحاب للايجار لمده صغيره او كبيره.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاة

خدمة عملاة

(فرصة عمل)

خدمة عمالء – door Out يتم قبول جميع االعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: عمال انتاج

عمال انتاج

(فرصة عمل)

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,500 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة

مطلوب فنيين صيانة

(فرصة عمل)

مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات ) سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات

مطلوب مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

Saudi Telecom Company شركة الاتصالات السعودية المشغل الأول لخدمات الإتصالات فى السعودية، تأسست الشر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن

مطلوب افراد امن

(فرصة عمل)

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – اليتم قبول الطالب – علي المتقدم الحصول .
العنوان:

المنيا - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه

مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه

(للإيجار)

لكبري الشركات العالميه مقر اداري للايجار بمصر الجديده مساحته 250 متر مقسم الي 3 غرف – 4 ريسبشن – 2 ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه

مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه

(للإيجار)

لكبري الشركات العالميه مقر اداري للايجار بمصر الجديده مساحته 250 متر مقسم الي 3 غرف – 4 ريسبشن – 2 ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي للشركات الكبري 300 متر رخصه اداري

مكتب للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي للشركات الكبري 300 متر رخصه اداري

(للإيجار)

بشارع الثوره مقر اداري ترخيص اداري للايجار مساحته 300 متر مقسم الي 4 غرف وريسبشن 4 قطع 3حمام ومطبخ ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: : مصنع 3200 متر ناصيه

: مصنع 3200 متر ناصيه

(للبيع)

: مصنع 3200 متر ناصيه جمالون 550 متر كهرباء 3 ڤاز 200 كيلو مطلوب 1600 فى المتر 6500 أجمالي .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/7/2021
صورة الاعلان: فيلا مستقله للايجار بشيراتون مربع الوزراء 1000متر للكافيهات والمطاعم رخصه ت

فيلا مستقله للايجار بشيراتون مربع الوزراء 1000متر للكافيهات والمطاعم رخصه ت

(للإيجار)

بأشيك منطقه بمربع الوزراء شيراتون فيلا مستقله للايجار مساحتها 1000 متر عباره عن أرضي واول وثاني مقسم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: انتهز الفرصة الان وامتلك وحدتك فى أميز مشروعات شركة اكام scene 7 العاصمة

انتهز الفرصة الان وامتلك وحدتك فى أميز مشروعات شركة اكام scene 7 العاصمة

(للبيع)

انتهز الفرصة الان وامتلك وحدتك فى أميز مشروعات شركة اكام scene 7 بموقع وتصميمات مميز جدا بمقدم 10% .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,750,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: للشركات العالميه مقر اداري للايجار بشارع الحجاز الرئيسي مصر الجديده 300 متر

للشركات العالميه مقر اداري للايجار بشارع الحجاز الرئيسي مصر الجديده 300 متر

(للإيجار)

بأشيك منطقه بشارع الحجاز مصر الجديده مقر اداري للايجار مساحته 300 متر مقسم الي 6 غرف وريسبشن استقبال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر بحي السفارات للعرب والاجانب مدد طويله 200متر

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر بحي السفارات للعرب والاجانب مدد طويله 200متر

(للإيجار)

بأرقي منطقه بمدينه نصر بحي السفارات شقه مفروشه للايجار مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف وريسبشن 3 قطع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

27/7/2021
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