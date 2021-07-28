AirPods Pro

(للبيع)
|ولفتره محدوده 👌😌 خصم وكمان ضمان عشان تبقي مطمن 👌🤗 مش بس كده لا كمان جراب هديه👌🤗 نفس الأصلية بالضبط بنفس الخصائص والجودة وسعر 😉مناسب جدا السماعه جودتها 100% من جوده الايربودز الاصليه 👌تدعم GPS السماعه بتظهر علي الايفون pop up يتم تسجيلها تلقائى على I Cloud بتظهر نسبه شحن البوكس ونسبه شحن السماعات 😌👏بدون اى اضاءه مزود بعازل للضوضاء مايك في كل سماعه بخاصية HD Clear عشان تنعزل عن العالم والدوشه 😊👌 سينسور فصل عند وضعها او اخراجها من الاذن وشحن وايرليس وعزل الضوضاء وكل م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|score
|التليفون:
|01146681544
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|العنوان:
|فيصل- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100864
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