(للبيع)
|مركز الدكتور أحمد عبد القهار عاشور للجراحات والحالات الحاجة استئصال المرارة بالفتح والمنظار وحالات البواسير والناسور الشرجي بالليزر حالات الطوارئ لمرضي الكبد والقلب والضغط والسكر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ahmed Abdel Kahaar Aldardeer
|التليفون:
|+201003873559
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|العنوان:
|شارع ملطي متفرع من شارع المحطة- شارع المحطة
سوهاج - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096219
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