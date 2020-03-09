Adam Marwan للبرمجة والتسويق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Adam Marwan للبرمجة والتسويق - في الجيزة مصر

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جلسات تصوير بأحتراف صور+ فديو سابقه اعمال كبيره فى التصوير السينمائي والاعلاني والفوتو سيشن تواصل معنا عبر رسائل الصفحه للتواصل اتصال او وتس اب 00201100086582 admarwan.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة Adam Marwan
التليفون: 01011670441

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/3/2020
رقم الإعلان: 2055536
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك وحدتك مع اكتر من 25 سنة من التميز من صبور

امتلك وحدتك مع اكتر من 25 سنة من التميز من صبور

(للبيع)

وحدتك كاملة التشطيب بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين مع شركة صبور 25 سنة من التطوير العقاري ومن اقوي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

390,000 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: قسط وحدتك علي 10 سنين في اميز كمبوند في التجمع

قسط وحدتك علي 10 سنين في اميز كمبوند في التجمع

(للبيع)

احجز وحدتك واستفيد باطول فترة سداد في التجمع الخامس مع ساويرس بمقدم 10% وقسط علي راحتك باطول فترات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: خلاط العلف

خلاط العلف

(للبيع)

خلاط العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (خلاط العلف).
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

758 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: كولدير مياه سبيل بجميع الاحجام

كولدير مياه سبيل بجميع الاحجام

(للبيع)

كولدير مياه سبيل بجميع الاحجام ضمان سنة للطرق والمساجد 01004761907 01114244472.
العنوان:

الدقهلية - مصر

2,500 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: حصريا كولدير ومبردات الصيف

حصريا كولدير ومبردات الصيف

(للبيع)

اسعار مبرد مياة للطرق والمساجد ضمان سنة 01004761907 01114244472.
العنوان:

الغربية - مصر

2,500 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: كولدير مياة الصدقة الجارية & نصلك اينما كنت

كولدير مياة الصدقة الجارية & نصلك اينما كنت

(للبيع)

مبرد مياة سبيل تقدر تضعه فى الطرق والمساجد 01004761907 01114244472.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

9/3/2020
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صورة الاعلان: عملاق كولدير مياة سبيل

عملاق كولدير مياة سبيل

(للبيع)

اسعار كولدير ومبردات مياة للطرق والمساجد ضمان سنة 01004761907 01114244472.
العنوان:

القليوبية - مصر

2,500 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبير.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: خلايا عمل ومكاتب للموظفين من فرست فرنتشر

خلايا عمل ومكاتب للموظفين من فرست فرنتشر

(للبيع)

فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاث شركات اثاث مكاتب ستائر مكتبيه تجهيز.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: Adam Marwan للبرمجة والتسويق

Adam Marwan للبرمجة والتسويق

(للبيع)

امتلك الان موقعك الالكتروني . والتسليم فى 5 ايام عرض خاص ولفترة محدودة وكمان هنسلمهولك بالداتا الى .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع

مزارع للبيع

(للبيع)

لو قلت لحد انك هتشترى مزرعة فى طريق مصر اسماعيلية الصحراوى أكيد هيفتكر انها من غير خدمات و كهرباء و .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: سائقين اولى وتانيه

سائقين اولى وتانيه

(فرصة عمل)

للتعيين الفورررررى. السن من 32 الى 55 الراتب + تارجت يصل الى 9000 جنيه مع ذلك يوجد بعد تحقيق ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: كورس مساحة معـتـمـد

كورس مساحة معـتـمـد

(فرص)

عـرض خـاص لفتـرة محـدودة كورس مساحة معـتـمـد للتاهيل للعمل في مجال المساحة هدفنا هوا تاهيلك للعمل ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

11 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: نمد الأسر بالمربيات والشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات

نمد الأسر بالمربيات والشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات

(طلب عمل)

نمد الأسر بالمربيات والشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات01223333060 نوفر للاسر الراقية بالضمانا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة

خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة

(للبيع)

💯👌خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة 👌💯توفرها لكم شركة دالتكس .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

525 جنيه

9/3/2020
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