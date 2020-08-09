Acer Predator Helios 300 Gaming Laptop, Intel Core i7-9750H, GeForce GTX 16

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9th Generation Intel Core i7-9750H 6-Core Processor (Upto 4. 5 gramHz) with Windows 10 Home 64 Bit. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Graphics with 6 GB of dedicated GDDR6 VRAM. 15. 6" Full HD (1920 x 1080) Widescreen LED-backlit IPS display (144Hz Refresh Rate, 3ms Overdrive Response Time, 300nit Brightness & 72% NTSC). 16 GB DDR4 2666MHz Memory, 512GB PCIe NVMe SSD (2 x PCIe M. 2 Slots | 1 Slot Open for Easy Upgrades) & 1 - Available Hard Drive Bay. Backlit Keyboard | LAN: Killer Gaming Network E2500
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الإسم: Akash Dwivedi
التليفون: 045245555

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العنوان: ACICO BUSINESS PARK- Dubai
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تاريخ الإعلان: 9/8/2020
رقم الإعلان: 2064551
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