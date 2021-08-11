أمن واحمى مكانك ضد السرقات والتلاعب بأحدث اجهزة التحكم في الدخول والخروج وفتح وغلق الابواب والمعروفة بنظام Access Control ما ركه WATCH NET الكندية من شركه SECURITY INNOVATION الوكيل الحصري في مصر جميع انواع الاجهزة والتي تناسب جميع الاحتياجات كارت بروكسيميتى, بصمة , الرقم السرى بصمه الوجه جميع الإكسسوارات اللازمة كالون كهربي, مغناطيسي,- Magnetic Lock , والتي تناسب جميع انواع الابواب خشب, زجاج, حديد, الومنيوم. تقدم الشركة ضمان على جميع الأجهزة لمدة سنة ضد عيوب الصناعة 01118455507