(للبيع)
|أمن واحمى مكانك ضد السرقات والتلاعب بأحدث اجهزة التحكم في الدخول والخروج وفتح وغلق الابواب والمعروفة بنظام Access Control ما ركه WATCH NET الكندية من شركه SECURITY INNOVATION الوكيل الحصري في مصر جميع انواع الاجهزة والتي تناسب جميع الاحتياجات كارت بروكسيميتى, بصمة , الرقم السرى بصمه الوجه جميع الإكسسوارات اللازمة كالون كهربي, مغناطيسي,- Magnetic Lock , والتي تناسب جميع انواع الابواب خشب, زجاج, حديد, الومنيوم. تقدم الشركة ضمان على جميع الأجهزة لمدة سنة ضد عيوب الصناعة 01118455507
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
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|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102365
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه