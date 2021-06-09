Access Control ببصمة الوجه وقياس الحرارة

تتعدد انطمة التحكم في فتح وغلق الابواب Access Control فمنها من يعمل بالبصمة أو الرقم السري أو الكارات * من أهم مميزات هذا الجهاز 1- يتميز هذا الجهاز عن غيره بأنه يعمل ببصمة الوجه مما يجعله أكثر أمانا من الناحية الصحية وأكثر وقاية بالنسبة لأنتقال العدوى 2- كما يمكنه أيضا قياس درجة حرارة الشخص من مسافة تقدر ب 1.2 م تقريبا وفي حاله وجود حرارة مرتفعه بأعتبارها أحد أعراض العديد من الأمراض فإن الجهاز يصدر تحذيرا للتنبيه على ذلك للطلب ت / واتس 0558860700