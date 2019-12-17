ABC Tours - ايه بي سي للسياحة

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تفاصيل الإعلان
شركة ايه بي سي للسياحة ABC.Tours فرصتك في الفوز أكبر . تصل الي 65 % رسميا . بإذن الله هتحج هذا العام حمله الحاج / محمود فوزي. بصحبه فضيله الشيخ حسن الجنايني كبير باحثي الأزهر الشريف ولأول مره فقط لعملائنا حضور فضيله الشيخ فيصل الغزاوي أمام الحرم المكي للحج لعام 2020 ميلاديا / 1441 هجريا . كما عودنا عملائنا على مفاجئات الحج معانا . الحج ان شاء الله هيكون ميسر جدااا لعملائنا هذا العام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ABCtours
التليفون: 01141866681

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: / شارع فيصل الرئيسي / محطة الطالبية فيصل / فرست مول / برج فرست 1 / الدورالثالث- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045754
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صورة الاعلان: ABC Tours - ايه بي سي للسياحة - في الجيزة مصر

ABC Tours - ايه بي سي للسياحة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ايه بي سي للسياحة ABC.Tours فرصتك في الفوز أكبر . تصل الي 65 % رسميا . بإذن الله هتحج ه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: Caravan Tours - كارافان للسياحة - في الجيزة مصر

Caravan Tours - كارافان للسياحة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كارافان للسياحة أكبر نسبة فوز في قرعة الحج تصل الي 65 % رسميا . سارع بالحجز قبل أكتمال حصة الشركة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

10/12/2019
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