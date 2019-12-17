ABC Tours - ايه بي سي للسياحة

شركة ايه بي سي للسياحة ABC.Tours فرصتك في الفوز أكبر . تصل الي 65 % رسميا . بإذن الله هتحج هذا العام حمله الحاج / محمود فوزي. بصحبه فضيله الشيخ حسن الجنايني كبير باحثي الأزهر الشريف ولأول مره فقط لعملائنا حضور فضيله الشيخ فيصل الغزاوي أمام الحرم المكي للحج لعام 2020 ميلاديا / 1441 هجريا . كما عودنا عملائنا على مفاجئات الحج معانا . الحج ان شاء الله هيكون ميسر جدااا لعملائنا هذا العام