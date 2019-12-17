ABC Tours - ايه بي سي للسياحة

(للبيع)
|شركة ايه بي سي للسياحة ABC.Tours فرصتك في الفوز أكبر . تصل الي 65 % رسميا . بإذن الله هتحج هذا العام حمله الحاج / محمود فوزي. بصحبه فضيله الشيخ حسن الجنايني كبير باحثي الأزهر الشريف ولأول مره فقط لعملائنا حضور فضيله الشيخ فيصل الغزاوي أمام الحرم المكي للحج لعام 2020 ميلاديا / 1441 هجريا . كما عودنا عملائنا على مفاجئات الحج معانا . الحج ان شاء الله هيكون ميسر جدااا لعملائنا هذا العام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ABCtours
|التليفون:
|01141866681
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|العنوان:
|/ شارع فيصل الرئيسي / محطة الطالبية فيصل / فرست مول / برج فرست 1 / الدورالثالث- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045754
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