A unique land on two sites and commercial location Maysaloon Sharjah

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
Call or Whatsapp me now : 0589073957 For sale a unique land on two sites and commercial location Maysaloon Sharjah wide 12 m for two streets 2,500 ft2 Price required 590,000 Dirhams للبيع ارض على ناصيتين موقع مميز وتجارى ميسلون الشارقة ناصيتن عرض كل منهما 12 متر المساحة 2500 قدم مربع السعر المطلوب 590000 درهم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Al Jadwal
التليفون: 0524297621

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العنوان: A unique land on two sites and commercial location Maysaloon Sharjah- Maysaloon
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 590,000 درهم
تاريخ الإعلان: 7/7/2020
رقم الإعلان: 2062376
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