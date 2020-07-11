(للبيع)
|Call Abu Moaz: 0524297621 A spacious Big Villa 5 BR, Area 15000 sq.ft, in Al barashi Sharjah Villa Consist of: 5 Bed rooms, 7 bathrooms big Kitchen big garden fully covered garage 1 Majlis for man , 1 majis for woman Area: 15000 price: 2.5 million Al jadwal real estate فيلا واسعه للبيع15 آلاف قدم طابقين5 غرف ماستر مجلس ، صاله ، ( للبيع ) - فيلا في الشارقة ( البراشي )- زاوية شارعين- ارضي + اول - 5 غرف نوم ومجلس للرجال وآخر للنساء- حديقة خارجية- كراج للسيارة-
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|A spacious Big Villa 5 BR, Area 15000 sq.ft, in Al barashi Sharjah- barashi
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062671
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